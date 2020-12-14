Лига Европы

Генеральный директор донецкого Шахтера поделился эмоциями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы УЕФА для его команды.

Действующий чемпион Украины узнал имя своего соперника по первому раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА во время соответствующего процесса жеребьевки, который проходил в понедельник, 14 декабря, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском городе Ньон. "Горняки" в двухматчевом противостоянии будут состязаться с израильским Маккаби Тель-Авив.

Все пары плей-офф Лиги Европы

Первая игры данной стадии состоятся 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля соответственно.

Первым из официальных лиц донецкого Шахтера на результаты посева отреагировал генеральный директор клуба Сергей Палкин, дав интервью официальному сайту "оранжево-черных".

"Мы ни разу не встречались с этим клубом, но у нас хорошие взаимоотношения, потому что там работает бывший директор нашей Академии Патрик фон Лиувен, — сказал Палкин, — Мы постоянно с ним на связи, он приезжал в Украину, в Киев. Патрик провел очень серьезную работу у нас в клубе, и до сих пор наши тренеры его помнят. В Маккаби он тоже возглавляет Академию, даже сейчас функции больше — он фактически спортивный директор. Его там серьезно уважают, потому что он в самом деле специалист хорошего уровня.

Что касается жеребьевки, я считаю, мы обязаны проходить, потому что если мы Маккаби не пройдем, то тогда вообще нет смысла не то что в Лиге чемпионов играть, а нет смысла думать о том, что мы должны выиграть Лигу Европы".

"Мы довольны (жеребьевкой — ред.) и, как я понимаю, наш главный тренер тоже. Просто мы должны понимать, что так долго не будет. Порой, может быть, нам лучше сразу получить очень сильного соперника — так мы с ним концентрируемся и получаем результат. Если сыграем, недооценив соперника, подумав, что будет легко, то это будет проблемой для нас. Если мы не пройдем, то болельщики нам этого не простят".

О целях команды в Лиге Европы гендиректор Шахтера высказал крайне оптимистично: "Мы должны выигрывать этот турнир. Если в прошлом сезоне дошли до полуфинала, то теперь нужно сделать еще один рывок, еще один шаг — в финал".

Шахтеру так и не удалось завершить календарный год официальных поединков в матче против Ингульца, в рамках тринадцатого тура украинской Премьер-лиги, поэтому команда ушла в отпуск с чувством недосказанности, но, как заявил Палкин, организационные вопросы еще далеки от закрытия: "У команды отпуск наступил, но у нас отпуска нет. Мы набираем обороты.

Открывается трансферное окно, и достаточно много решений нужно принять по контрактам, и рассмотреть ситуацию, кого будем или не будем приобретать. Клуб продолжает работать. Ребята разъехались по морям, а у нас работа в разгаре".

Football.ua запустил приложение на Android. Скачать его можно по следующей ссылке.