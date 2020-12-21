Лига Европы

Украинский защитник Андерлехта высказался об уровне будущего соперника Динамо в Лиге Европы.

Динамо Киев предстоит встретиться с бельгийским Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Бывший защитник киевского клуба Богдан Михайличенко, ныне выступающий на правах аренды за Андерлехт, оценил уровень будущего соперника "бело-синих".

"Брюгге — хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый трудный матч, который мне приходилось проводить в Бельгии. Они сейчас занимают первое место, побеждают в каждом матче".

"Как будут играть с Динамо – не знаю. Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч", — заявил Михайличенко в программе ПРОФУТБОЛ.

Напомним, что поединки стадии плей-офф Лиги Европы состоятся уже в 2021 году. Первый матч Динамо против Брюгге пройдет 18 февраля в Киеве, а ответная встреча в Бельгии запланирована на 25 февраля.

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