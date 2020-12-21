Украинский защитник Андерлехта высказался об уровне будущего соперника Динамо в Лиге Европы.
Богдан Михайличенко, Getty Images
21 декабря 2020, 11:03
Динамо Киев предстоит встретиться с бельгийским Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Бывший защитник киевского клуба Богдан Михайличенко, ныне выступающий на правах аренды за Андерлехт, оценил уровень будущего соперника "бело-синих".
"Брюгге — хорошая команда с хорошими футболистами. Против них был самый трудный матч, который мне приходилось проводить в Бельгии. Они сейчас занимают первое место, побеждают в каждом матче".
"Как будут играть с Динамо – не знаю. Киевляне с Луческу показывают хороший футбол. Будет интересный матч", — заявил Михайличенко в программе ПРОФУТБОЛ.
Напомним, что поединки стадии плей-офф Лиги Европы состоятся уже в 2021 году. Первый матч Динамо против Брюгге пройдет 18 февраля в Киеве, а ответная встреча в Бельгии запланирована на 25 февраля.
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