Лига Европы

Редакция Football.ua обсудила итоги жеребьевок первых раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА сделал акцент в начале текущей недели на жеребьевку будущих стадий 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, в понедельник, 14 декабря, киевское Динамо и донецкий Шахтер получили своих соперников во втором по значимости клубном состязании Старого Света.

Что ожидает наши команды? Удастся ли им добиться желаемого выхода в следующий раунд? А кроме того — как там обстоят дела с парами в Лиги чемпионов?

Об этом всем говорила редакция Football.ua в новом подкасте.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!