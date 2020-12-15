Лига Европы 15 декабря 2020, 10:54 Жеребьевка для Динамо и Шахтера, Неймар vs Месси и другие интриги: новый подкаст Football.ua Редакция Football.ua обсудила итоги жеребьевок первых раундов плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Getty Images 15 декабря 2020, 10:54 УЕФА сделал акцент в начале текущей недели на жеребьевку будущих стадий 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом, в понедельник, 14 декабря, киевское Динамо и донецкий Шахтер получили своих соперников во втором по значимости клубном состязании Старого Света. Что ожидает наши команды? Удастся ли им добиться желаемого выхода в следующий раунд? А кроме того — как там обстоят дела с парами в Лиги чемпионов? Об этом всем говорила редакция Football.ua в новом подкасте. Football.ua · Жеребьевка для Динамо и Шахтера, Неймар vs Месси и другие интриги: новый подкаст Football.ua Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android! Переходи по ссылке и будь в тренде! Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте