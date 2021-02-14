Лига Европы

Киевляне встретятся с бельгийской командой.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо на выезде сыграет против представителя чемпионата Бельгии — Брюгге.

В прямом эфире поединок с участием украинской команды покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.

Фаворитом поединка считается бельгийская команда. Эксперты отдают Брюгге небольшое предпочтение.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.