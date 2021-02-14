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В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо проведет выездной поединок против Брюгге.

Компания Parimatch отдает предпочтение бельгийской команде. Так, коэффициент на победу Динамо составляет 2,85, на победу Брюгге — 2,44, на ничью — 3,45.

Наиболее вероятным результатом специалисты считают счет 1:1, коэффициент на который составляет 6,8.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.