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Владимир Шепелев, фото getty images
14 февраля 2021, 12:04
В рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо проведет выездной поединок против Брюгге.
Компания Parimatch отдает предпочтение бельгийской команде. Так, коэффициент на победу Динамо составляет 2,85, на победу Брюгге — 2,44, на ничью — 3,45.
Наиболее вероятным результатом специалисты считают счет 1:1, коэффициент на который составляет 6,8.
Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.