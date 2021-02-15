Лига Европы

Израильский специалист высказался о предстоящих матчах "горняков" в Лиге Европы.

Шахтеру предстоит встретиться с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Израильский специалист Авраам Грант, выходивший в финал Лиги чемпионов и становившийся серебряным призером АПЛ во главе лондонского Челси, поделился ожиданиями от данного противостояния.

"Я очень люблю Украину, бываю там каждые 2-3 месяца. Но Израиль — это моя страна и я не могу рассказать все секреты. Маккаби Тель-Авив сейчас смотрится очень хорошо, видел их последние матчи. Очень сбалансированная команда, хорошо организована. Для Шахтера это не будет легкой прогулкой, хотя они являются хорошей командой. Уверен, что аналитики Шахтера хорошо изучили Маккаби".

"Я всегда описываю работу тренера, что она ровно настолько хороша, насколько хороши последние матчи. Футбол — это игра результатов. Это не секрет, что тренеры платят за свои результаты. Они не были у Маккаби настолько хороши, команда не стала чемпионом, отстали на 10 очков от первого места. Я не согласен с этим, но это футбол. Если не получается у тренера, он меняется".

"Патрик фон Лиувен проделал хорошую работу в академии Маккаби, о нем говорится много хорошего. Он только начинает, команда смотрится организованно. Он также видится дисциплинированным и организованным человеком, хотя он не очень креативен", — заявил Грант в интервью программе Великий футбол.

Напомним, что первый матч Шахтера против Маккаби Тель-Авив пройдет 18 февраля в Израиле, а ответная встреча в Киеве запланирована на 25 февраля. Следить за событиями выездного поединка "горняков" в Лиге Европы вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.