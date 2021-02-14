Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Фаворитом поединка считается чемпион Украины. На стороне "горняков" внушительное преимущество по мнению экспертов.

Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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