Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.
Майкон, фото getty images
14 февраля 2021, 07:55
В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Шахтер будет противостоять израильскому Маккаби Тель-Авив.
В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.
Фаворитом поединка считается чемпион Украины. На стороне "горняков" внушительное преимущество по мнению экспертов.
Матч Маккаби Тель-Авив — Шахтер состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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