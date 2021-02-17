Лига Европы

Рик Де Мил высказался о предстоящем матче Лиги Европы против киевского клуба.

Динамо Киев примет на своем поле Брюгге в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы. Тренер бельгийской команды U-23 Рик Де Мил, который будет руководить "черно-синими" вместо Филиппа Клемана из-за выявленного у того коронавируса, поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Никаких проблем, спал я хорошо. Нахожусь в постоянном контакте с нашим тренером Филиппом Клеманом. Надеюсь, завтра нам удастся добиться положительного результата".

"Конечно, разбирали и просматривали игру Динамо. Теории было уделено много внимания, поэтому, думаю, что наши игроки хорошо готовы к матчу с Динамо. Сегодня и завтра мы проведем еще тренировки, но все, кто приехал в Киев, готов выйти на поле".

Планируем ли прогуляться по Киеву? Я слышал, что прогулки в Киеве сейчас ограничены. Поэтому мы останемся в гостинице и сосредоточимся на подготовке к поединку", — приводит слова Рика Де Мила официальный сайт Динамо.

Напомним, матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.