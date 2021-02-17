Лига Европы

Наставник киевского клуба поделился своими мыслями о предстоящем поединке против Брюгге.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал предстоящий поединок 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского Брюгге.

"Брюгге — это очень атакующая команда с большим опытом в еврокубках. Их футболисты давно играют вместе и финансовая составляющая клуба всегда на уровне. Они с каждым годом улучшают команду, подбирая игроков под свой атакующий стиль".

"Встречаются две команды, которые идут на первых местах в своих чемпионатах и таких пар больше нет в Лиге Европы. Поэтому, мне кажется, что это самый равный поединок".

"Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, зная что соперник играет в очень агрессивный и атакующий футбол. Нам важно быстро выходить из-под прессинга и использовать свободные зоны", — сказал Луческу на пресс-конференции.

Также румынский специалист оценил ситуацию, в которой оказался Брюгге из-за коронавируса.

"Почти все команды прошли через подобные моменты, когда у них выбывали игроки, тренеры, поэтому каждый клуб имеет в своем составе побольше футболистов, для того чтобы заменить их. Тем не менее, это ничего меняет с точки зрения сущности и важности этой двухраундовой встречи", — заявил Луческу.

Что касается шансов киевского клуба в Лиге Европы, то Мирча не стал прогнозировать и дал четкий ответ, что сперва все будет решаться в матчах против Брюгге.

"Все зависит от двух матчей с Брюгге. Мы хорошо подготовились на сборах, затем сыграли одну игру в чемпионате, которая добавила мне оптимизма. Соперник сыграл много игр в своем чемпионате, поэтому в игровом плане он более подготовленный, но все решит завтрашний матч и через неделю", — добавил Луческу.

Ранее сообщалось, что матч Динамо — Брюгге в Лиге Европы был перенесен на более ранее время.