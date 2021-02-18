Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/16 финала Лиги Европы между Динамо и Брюгге.

Подопечные Мирчи Луческу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Брюгге встретятся лицом к лицу со своим оппонентом в Киеве на НСК Олимпийском.

Динамо Киев – Брюгге

Четверг, 18 февраля, 17:00. НСК Олимпийский, Киев. Маттиас Гестраниус (Финляндия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Брюгге на стадии группового раунда Лиги чемпионов был близок к тому, чтобы занять второе место и квалифицироваться дальше в Лиге чемпионов, но ничейный результат в последнем матче не позволил этого сделать бельгийскому коллективу. В своей группе Брюгге без особых трудностей расправился с Зенитом. На выезде команда Филиппа Клемана обыграла питерский клуб со счетом 2:1, а дома и вовсе одержала разгромную победу 3:0.

В момент жеребьевки бельгийский Брюгге казался достаточно сложным соперником для Динамо, хотя и не безнадежным. Но за зимнюю паузу многое что изменилось. За время трансферного окна в первой команде Брюгге произошло много изменений. Было подписано пять новых футболистов и продано шесть. Самое главное, что команду покинули лидеры бельгийской команды – Крепин Диатта за 18 млн. евро перешел в Монако, а скандалившего Денниса Бонавентуре отправили в аренду в Кельн. Сюда же добавляем травму основного правого защитника Клинтона Маты и ковид у Стефано Денсвила и Матея Митровича.

Ханс Ванакен также травмирован, по подозрению заболевания коронавирусом также не примет участия в предстоящем матче форвард Шарль Де Кетеларе. Отметим, что Ванакен – это определяющий лицо всей команды игрок. Его отсутствие, пожалуй, станет самым ощутимым для Брюгге. Не забываем, что и главный тренер Филипп Клеман со своими ассистентами по той же причине коронавируса не прилетели в Киев. Руководить действиями команды будет главный тренер Брюгге U-23 Рик Де Мил. Ах да, как же мы могли забыть и про дисквалификацию Эдуарда Соболя.

Не кажется ли вам, что в абзаце выше было перечислено предостаточно причин для того, чтобы считать, что шансы Динамо на победу в предстоящем матче значительно увеличились с момента жеребьевки?

У Динамо же команда сохранилась в зимний перерыв и подходит к поединку без ощутимых проблем. Своего рода приобретениями можно считать возвращение после дисквалификации Артема Беседина и возвращение Сидклея из аренды. В первом матче УПЛ Динамо показало себя боеспособным коллективом, который несмотря на трудности и далеко не самые комфортные погодные условия, способен добиваться победы. Еще одним фактором, который должен сыграть в плюс Динамо – это должна быть погода. Ведь столичному коллективу не привыкать играть в таких погодных условиях, а вот в интервью бельгийцев только и слышно опасения касательно слишком низкой температуры воздуха.

Несомненно, Динамо обязано и будет пытаться победить в первом матче, но точно команда Луческу не побежит в атаку всеми силами, оголяя собственные тылы. Бело-синие будут стараться достигнуть комфортной победы без большого риска, потому вполне вероятным видится минимальная победа киевлян в этом матче.

Главный тренер Брюгге U-23 Рик Де Мил: "Конечно, разбирали и просматривали игру Динамо. Теории было уделено много внимания, поэтому, думаю, что наши игроки хорошо готовы к матчу с Динамо. Сегодня и завтра мы проведем еще тренировки, но все, кто приехал в Киев, готов выйти на поле".

Главный тренер Динамо Мирча Луческу: "Встречаются две команды, которые идут на первых местах в своих чемпионатах и таких пар больше нет в Лиге Европы. Поэтому, мне кажется, что это самый равный поединок".

Статистика личных встреч

Всего матчей: 2 (1 ничья, 1 победа Брюгге), разница забитых голов 3:4

На поле Динамо: 1 матч (1 ничья), разница забитых голов 3:3

Самый результативный матч: 3:3 (2019)

прогноз 2:1

Сергей Горбаченко, Football.ua