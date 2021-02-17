Лига Европы

УЕФА решил перенести матч на более ранее время из-за морозов.

Из-за сильных морозов в Украине матч 1/16 финала Лиги Европы между киевским Динамо и бельгийским Брюгге был перенесен. Об этом сообщает Sporza.

По информации источника, УЕФА в ближайшее время подтвердит, что стартовый свисток в матче, который пройдет в четверг, 18 февраля, прозвучит не в 19:55 по киевскому времени, а в 17:00.

По прогнозам синоптиков в день матча, ближе к вечеру, ожидается температура около 15 градусов ниже ноля.

Ранее стала известна заявка обескровленного коронавирусом Брюгге на матч с Динамо.