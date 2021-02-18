Динамо Киев принимает на своем поле Брюгге в рамках первого поединка 1/16 финала Лиги Европы.

Команды завершили первую половину встречи без голов, однако активизировались после перерыва. 

На 62-й минуте встречи гол на свой счет записал полузащитник Виталий Буяльский, который технично пробил по воротах Симона Миньоле из-за пределов штрафной.

Видео гола Виталия Буяльского:


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