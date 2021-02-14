Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Брюгге.

В рамках первого поединка 1/16 финала плей-офф Лиги Европы Динамо на выезде сыграет против Брюгге, который также попал в турнир, заняв третье место в группе Лиги чемпионов.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Фаворитом поединка считается бельгийская команда. Эксперты отдают Брюгге небольшое предпочтение.

Матч Динамо Киев — Брюгге состоится в четверг, 18-го февраля. Начало встречи — 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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