Лига Европы

Первый поединок киевлян и бельгийцев на НСК Олимпийский завершился вничью.

Динамо Киев обменялось голами с Брюгге в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а финальный свисток зафиксировал ничью.

По данным статистического портала WhoScored, лучшим футболистом минувшего поединка в составе киевского клуба стал центральный защитник Денис Попов, игру которого оценили в средний показатель 7,4.

Наивысшую оценку среди всех футболистов этого матча, в свою очередь, получил игрок бельгийского клуба Брэндон Мехеле (7,7), ставший автором единственного гола своей команды в данном противостоянии.

Нельзя не отметить, что самые низкие оценки от портала почили вратари обеих команды — Георгий Бущан и Симоне Миньоле. Игру обоих голкиперов оценили в 5,8 бала.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Динамо Киев — Брюгге вы можете на Football.ua.

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