Лига Европы

Леверкузенцы смогли перевернуть ход поединка, но все равно проиграли.

Янг Бойз и Байер выдали не менее зрелищный поединок. Швейцарская команда очень здорово начала, завершив первую половину игры с преимуществом в три мяча.

Тем не менее, леверкузенцы не собирались сдаваться — Шик в начале второго тайма оформил дубль, а чуть позже Диаби восстановил паритет.

Казалось, что гости могут и вовсе добыть победу, но все обернулось иначе — Сибачо оформил дубль под занавес встречи.

Янг Бойз — Байер 4:3

Голы: Фасснахт, 3, Сибачо, 19, 89, Мешак, 44 — Шик, 49, 52, Диаби, 68

Янг Бойз: фон Балльмос — Хефти, Лефорт (Сулеймани, 74), Лустенбергер, Цезигер — Лаупер (Ридер, 80), Нгамале (Гарсия, 58), Эбишер — Фасснахт (Гаудино, 80), Сибачо, Элиа (Мамбимби, 73).

Байер: Ломб — Та, Драгович, Синкгравен — Фримпонг, Виртц, Амири (Тапсоба, 46), Грэй, Демирбай - Бэйли (Диаби, 65), Шик.

Предупреждения: Лефорт — Синкгравен