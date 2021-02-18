Леверкузенцы смогли перевернуть ход поединка, но все равно проиграли.
Янг Бойз - Байер, фото getty images
18 февраля 2021, 21:47
Янг Бойз и Байер выдали не менее зрелищный поединок. Швейцарская команда очень здорово начала, завершив первую половину игры с преимуществом в три мяча.
Тем не менее, леверкузенцы не собирались сдаваться — Шик в начале второго тайма оформил дубль, а чуть позже Диаби восстановил паритет.
Казалось, что гости могут и вовсе добыть победу, но все обернулось иначе — Сибачо оформил дубль под занавес встречи.
Янг Бойз — Байер 4:3
Голы: Фасснахт, 3, Сибачо, 19, 89, Мешак, 44 — Шик, 49, 52, Диаби, 68
Янг Бойз: фон Балльмос — Хефти, Лефорт (Сулеймани, 74), Лустенбергер, Цезигер — Лаупер (Ридер, 80), Нгамале (Гарсия, 58), Эбишер — Фасснахт (Гаудино, 80), Сибачо, Элиа (Мамбимби, 73).
Байер: Ломб — Та, Драгович, Синкгравен — Фримпонг, Виртц, Амири (Тапсоба, 46), Грэй, Демирбай - Бэйли (Диаби, 65), Шик.
Предупреждения: Лефорт — Синкгравен