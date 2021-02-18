Лига Европы

"Красные дьяволы" отправили в ворота соперника четыре безответных мяча.

Манчестер Юнайтед играл против Реал Сосьедада в Турине в рамках поединка 1/16 финала Лиги Европы и добился победы со счетом.

Счет в матче открыл Бруну Фернандеш, разобравшись с защитником и голкипером, после чего лишь оставалось попасть по пустым воротам.

Уже в начале второй половины игры португалец оформил дубль, а Рашфорд в середине тайма сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Подопечные Солскьяера могли и вовсе сделать счет неприличным, но голкипер номинальных хозяев играл надежно. Тем не менее, еще один гол он получил — Джеймс послал мяч ему между ног.

Также отметим, что за "красных дьяволов" дебютировал Амад Диалло.

Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед 0:4

Голы: Фернандеш, 27, 57, Рашфорд, 65, Джеймс, 90

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Сальдуа (Горосабель, 73), Субельдия, Монреаль - Мерино, Сильва, Янузай (Порту, 80), Ильярраменди (Гевара, 74), Ойарсабаль — Исак (Барренечеа, 80).

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Теллес — Фред, Мактоминей (Матич, 60) — Джеймс, Фернандеш (Мата, 83), Гринвуд (Диалло, 83) - Рашфорд (Марсьяль, 68)

Предупреждения: Ле Норман — Ван-Биссака