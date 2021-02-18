Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.
Маккаби ТА - Шахтер, фото ФК Шахтер Донецк
18 февраля 2021, 22:47
Шахтер Донецк отправился в гости к Маккаби Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.
Смотреть видео голов и лучших моментов данного противостояния вы можете следить на Football.ua.
Маккаби — Шахтер. 0:1. Гол Алана Патрика:
Обзор первого тайма:
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Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Маккаби — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.
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