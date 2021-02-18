Лига Европы

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги Европы.

Шахтер Донецк отправился в гости к Маккаби Тель-Авив в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы.

Смотреть видео голов и лучших моментов данного противостояния вы можете следить на Football.ua.

Маккаби — Шахтер. 0:1. Гол Алана Патрика:

Обзор первого тайма:



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Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Маккаби — Шахтер вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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