Лига Европы

Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке Лиги Европы.

Шахтер Донецк одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер вы можете на Football.ua.

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