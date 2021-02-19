Лига Европы 19 февраля 2021, 00:31 Опрос: кто был лучшим игроком Шахтера в матче против Маккаби? Football.ua предлагает читателям определить лучшего футболиста "оранжево-черных" в минувшем поединке Лиги Европы. футболисты Шахтера, фото ФК Шахтер Донецк 19 февраля 2021, 00:31 Шахтер Донецк одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря голам Алана Патрика и Тете. Football.ua предлагает своим читателям путем голосования определить лучшего футболиста донецкого клуба в минувшем поединке. Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер вы можете на Football.ua. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Маккаби Тель-Авив Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте