Лига Европы

Статистический портал оценил участников поединка.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы.

Статистический портал Whoscored выставил традиционные оценки всем участникам матча. Так, лучшим игроком встречи стал Николай Матвиенко — он получил оценку 8,2 балла.

Также высокий показатель у Алана Патрика — 8,0. Худшим, из тех кто вышел в стартовом составе "горняков", портал посчитал Тараса Степаненко — 6,6 балла.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер.