Лига Европы

Тренер Тоттенхэма прокомментировал победу в Лиге Европы.

Жозе Моуриньо остался доволен результатом первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Вольфсберга, но не игрой своей команды.

"Положительный результат — это еще не все, – цитирует тренера официальный сайт Тоттенхэма. – После первого тайма счет был 3:0 в нашу пользу, но он должен был быть еще больше".

"После перерыва соперник изменил тактику, а мы начали ошибаться. Вполне могла повториться ситуация с Эвертоном, когда мы контролировали игру, но одна ошибка все изменила. Вот и сейчас счет вполне мог стать 3:2. К счастью, мы завершили матч победой 4:1, что для выездной игры очень хорошо".

Ответный матч Тоттенхэм — Вольфсберг состоится 24 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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