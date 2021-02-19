Лига Европы

Бразильский хавбек набрал 362 балла по показателю InStat Index за поединок Лиги Европы.

Шахтер Донецк одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря голам Алана Патрика и Тете.

Стоит отметить, что по показателю InStat Index, который оценивает выступление игрока, его вклад в успех команды, важность его действий, уровень соперника и чемпионата (турнира), лучшим игроком данного противостояния среди футболистов Шахтера стал полузащитник Алан Патрик.

Показатель InStat Index 29-летнего бразильца, который отдал 91% успешных пасов и три ключевые передачи, составил 362. Вслед за Аланом Патриком расположились полузащитники Тарас Степаненко (307) и Тайсон (305), голкипер Анатолий Трубин (302), а также защитник Сергей Кривцов (301).

Худшим же игроком в матче против Маккаби Тель-Авив в составе донецкого клуба, по данным аналитической компании спортивных событий, стал центральный полузащитник Майкон, который провел на поле всего 17 минут. Его InStat Index составил 242.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер вы можете на Football.ua.

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