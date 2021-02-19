Лига Европы

Страж ворот поделился впечатлением об игре против "горняков".

Вратарь Маккаби Тель-Авив Даниэль Таненбаум прокомментировал поражение от Шахтера в игре 1/16 финала Лиги Европе.

"Это была тяжелая игра, мы знали, что Шахтер — хорошая команда, которая играет на высоком уровне. Я считаю, что для нас это была действительно хорошая игра, и мы старались изо всех сил".

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"Нашей обороне было немного тяжело, потому что играли против техничной команды. Шахтер знает, что делать с мячом, и в конце концов мы дважды пропустили.

Я считаю, что Маккаби показал всем, что мы — команда высокого уровня, и мы сильны", — цитирует Таненбаума Sport5.

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