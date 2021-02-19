Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против израильского Маккаби Тель-Авив.
Действующий чемпион Украины сделал ровно то, что от него все и ожидали — обыграл находящегося в аналогичном статусе представителя Израиля на его поле. Возможно, именно поэтому успех подопечных Луиша Каштру нашел столь будничную реакцию среди футбольных фанатов и аналитиков. Отчетная игра не преподнесла каких-либо неприятных сюрпризов. Наоборот — "горняки" заметно прибавили в уверенности при контроле мяча, однако над передачами в завершающей трети тренерскому штабу предстоит еще достаточно много работы. Забитые мячи в исполнении Шахтера были чистым проявлением класса исполнительского мастерства — соперник был пойман на отдельных микромоментах, в результате чего практически лишен шансов на проход в следующий раунд.
Football.ua оценивает игру футболистов донецкого Шахтера в матче на Блумфилде (по 10-балльной шкале).
Шахтер Донецк
Анатолий Трубин — 7,0. Израильский коллектив не создал достаточного уровня угрозы для владений юного голкипера Шахтера, поэтому выделить эффективные действия Трубина на фоне остального поединка будет достаточно сложной задачей. Однако момент на 87-й минуте с ударом головой от Эрнандеса все же имел место быть, и вполне мог предрешить исход противостояния в более позитивном ключе для хозяев поля. Но Анатолий спас ситуацию, а заодно и свою команду зарядил на финальную контратаку.
Додо — 6,5. Низкий блок от соперников позволял фланговым защитникам "горняков" покидать свои номинальные позиции для подключения к атакам. При такой игре, со стороны Додо можно было ожидать и большего вовлечения в происходящее на чужой половине поля. Нельзя сказать, бразилец был малозаметным — четвертый показатель в команде по количеству передач (76, 91% точности) попросту не даст этого сделать — однако лишь одна передача на обострение в его исполнении выглядит слишком скромно.
Сергей Кривцов — Витао — 6,0. Пара центральных защитников команды Каштру провела не самый плохой поединок в подобном сочетании, но образцовыми их действия точно назвать было нельзя. Как минимум, по одной ошибке при передаче от своей штрафной было в исполнении и Кривцова, и Витао, и если бы соперники были условным классом выше, то ситуация в эти моменты могла бы выйти из-под контроля Шахтера. В остальном — вполне целостная игра со стороны данных футболистов.
Николай Матвиенко — 7,0. Номинальный центральный защитник "горняков" проводил разминку на позиции левого защитника еще в матче против Колоса, поэтому уже тогда было очевидным, что Каштру выпустит именно такое сочетание обороны на дебютную игру еврокубков в 2021-м году. Матвиенко вполне себе органично смотрится в данной роли, разве что скорости рывком ему явно не будет хватать для противостояния более сильным командам.
Грамотные подключения без риска, присущего Корниенко и Исмаили, уверенная игра в отборе в противостояниях один на один — Николай был хорош в очных дуэлях с соперниками, и при этом сумел обеспечить команде результативный пас в первом тайме. Был момент с несвоевременным возвращением в зону после перерыва, однако этого стоило ожидать от увлеченного розыгрышем на чужой половине Шахтера.
Тарас Степаненко — 6,5. Опорному полузащитнику украинской команды отводилась больше роль связующего звена в отчетной игре. При позиционной атаке, Степаненко садился в линию с парой центральных защитников, замыкая "коробку" над тактическим построением соперников, а при защите — работал в подстраховке при фланговых передачах. Оба компонента удавались Тарасу в полной мере, поэтому постоянное нахождение в "тени" для него было допустимым.
Манор Соломон — 6,0. Горящие глаза и заоблачное желание показать себя в футболке иностранной команды на хорошо знакомых полях не всегда может позитивно сказаться на эффективности футболиста на поле. Соломон обеими ногами влетел в ловушку собственных эмоций, поэтому не смог достичь даже того уровня исполнения, который демонстрировал во время сборов. Много нервов, спешки, потерь и неоправданного риска — Каштру терпел 73 минуты, и правильно делал, потому что очевидной было как желание Манора отметиться результативным действием, так и его превосходство над оппонентами в исполнительском мастерстве. Однако с голом/голевой передачей у израильтянина так и не сложилось.
Марлос — 6,5. Опытный полузащитник был тяжеловат в дриблинге и перемещениях по полю, но все равно сумел в нужный момент исполнить тонкую передачу верхом на Матвиенко, после чего Шахтер открыл счет в матче. Марлос, который будет играть ближе к центральной зоне, нужен Каштру на транзитный период, пока не будет подготовлен более молодой исполнитель. Однако, в последнее время все больше становится заметным и движение навстречу с противоположной стороны.
Игрок понял, что лишится места в составе, если не будет выполнять указания тренера, а ведь возможность поехать со сборной Украины на международный форум, скорее всего — последний в карьере Бонфима, явно стоит того, чтобы переступить через свои собственные "хотелки", и начать играть на командный результат. По сборам и первым матчам в 2021-м году — прогресс в новой роли у Марлоса точно есть.
Алан Патрик — 7,0. Бразилец в последнее время не ощущает конкуренции в центре поля, но не начинает от этого играть с меньшим желанием. Проблема Алана состоит лишь в том, что его стиль заключается в нахождении на заднем плане большую часть преставления, с редкими, но очень яркими выходами на передний план. В игре против Маккаби это проявилось и дало результат при первом забитом дончанами мяче. Оставшееся время футболист провел там, где и до этого — в центре поля, где неплохо рисовал ширину атак своей команды.
Тайсон — 6,5. Все эти трансферные перипетии напрочь сбили настрой бразильца в начале 2021 года. Фирменного скоростного продвижения вглубь чужих владений от Тайсона мы в отчетной игре так и не увидели, что, отчасти, не выглядит странным, ведь Маккаби достаточно низко располагал свою линию обороны, поэтому разбежаться особо и не было где. Однако, не было заметно в исполнении футболиста и попыток задействовать привычные для него стенки с партнерами с завершающим ударом перед чужой штрафной, которые вполне пришлись бы ко двору при подобном поведении оппонентов.
Жуниор Мораес — 5,5. В периоды до и после зимней паузы у одного из нападающих сборной Украины наблюдаются явные проблемы с поиском и реализацией голевых ситуаций. В игре против Маккаби Мораес был заметен лишь однажды — когда не сумел в первом тайме пробить мимо голкипера при завершении прострела с левого фланга штрафной от Патрика. А были ли еще ситуации с участием Жуниора в дальнейшем? Очередной "не его" поединок.
Тете — 7,0. Каштру в этой игре действительно круто угадал с временем для замен. Маккаби начал поднимать голову в атаке под конец матча — получайте выход Тете, который в последствии еще и забьет израильтянам в компенсированное время, а до этого изрядно покрутит позвонки защитникам и опорной зоне.
Есть проблемы в центре поля — для балансировки Степаненко тут же отправляется Майкон (оценка 6,0), которому пусть и не удалось запомниться чем-то сверхъестественным, но стабильности в его зоне Шахтер явно прибавил.
При этом, с целью продолжать давить на измотанных Соломоном защитников вышел Евгений Коноплянка (оценка 6,0) — тот еще эгоист в завершении, за что поплатился отсутствием результативного действия, хотя на 79-й минуте и бить мог лучше, и на пустые выкатывать для партнера по команде. Но и украинского полузащитника понять можно — засиделся за восстановлением после травмы, а тут еще и удачно проведенные зимние сборы и настолько неуверенный в себе Тайсон.
Завершающий аккорд от Каштру — выход Маркоса Антонио и Фернандо (оба — без оценки) на последние несколько минут, в течении которых более настроенный на атаку футболист попросту уничтожил попытавшихся раскрыться соперников в обоих флангах, нанеся за пять минут ударов больше, чем Мораес за весь предыдущий период. Как итог, голевая передача на Тете не заставила себя долго ждать при подобной активности.
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