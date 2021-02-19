Лига Европы

Вингер Шахтер высказал о победе над Маккаби ТА в матче Лиги Европы.

Шахтер одержал уверенную победу над Маккаби Тель-Авив в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы благодаря голам Алана Патрика и Тете. Полузащитник донецкого клуба Манор Соломон поделился эмоциями от данного противостояния.

"Все увидели, насколько сильная команда Маккаби. Поэтому еще ничего не окончено. Было приятно и волнительно играть дома. До сих пор чувствую волнение".

"Родственники моей мамы — преданные болельщики Маккаби, но хочется верить, что в этот раз они болели за Шахтер", — заявил Соломон в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Маккаби Тель-Авив — Шахтер вы можете на Football.ua.

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