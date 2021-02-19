Лига Европы

Кореец высказался о своем одноклубнике.

Вингер английского Тоттенхэма Сон Хын Мин прокомментировал игру Гарета Бэйла в матче Лиги Европы против Вольфсберга (4:1).

Отметим, что на счету Бэйла в данном противостоянии гол и голевая передача.

"У меня очень близкие отношения с Бэйлом. Я очень рад, что он получил игровое время, забил гол и отдал результативную передачу. Получаю удовольствие, когда играю с Гаретом.

У нас была установка на то, чтобы забить как можно больше голов и получить некоторую уверенность для игр в чемпионате", — сказал Сон в интервью Goal.

Ранее сообщалось, что Гарет Бэйл близок к завершению карьеры.

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