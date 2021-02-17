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    17 февраля 2021, 19:17

    Бэйл близок к завершению карьеры

    Футболист вскоре может "повесить бутсы на гвоздь".

    Гарет Бэйл, getty images
    Гарет Бэйл, getty images 17 февраля 2021, 19:17

    Вингер мадридского Реала, выступающий за Тоттенхэм на правах аренды, Гарет Бэйл близок к завершению карьеры. Об этом заявил его агент Джонатан Барнетт.

    "Бэйл близок к завершению карьеры. Почему он не играет? Спросите об этом у Моуриньо. Гарет выиграл больше трофеев за границей, чем любой другой игрок в британской истории. Финансово он преуспел, у него есть деньги на всю оставшуюся жизнь.

    Бэйл всегда знал где хочет играть. У него есть талант, поэтому, когда появились предложения мы выбрали то, которое способствовало развитию его карьеры", — сказал Барнетт в интервью Football.London.

    Ранее сообщалось, что Реал намерен летом выставить Иско и Бэйла на трансфер. В Тоттенхэме же на Бэйла уже не рассчитывают

    В текущем сезоне Бэйл провел всего лишь 15 матчей, в которых забил четыре мяча.

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