Англия

Футболист вскоре может "повесить бутсы на гвоздь".

Вингер мадридского Реала, выступающий за Тоттенхэм на правах аренды, Гарет Бэйл близок к завершению карьеры. Об этом заявил его агент Джонатан Барнетт.

"Бэйл близок к завершению карьеры. Почему он не играет? Спросите об этом у Моуриньо. Гарет выиграл больше трофеев за границей, чем любой другой игрок в британской истории. Финансово он преуспел, у него есть деньги на всю оставшуюся жизнь.

Бэйл всегда знал где хочет играть. У него есть талант, поэтому, когда появились предложения мы выбрали то, которое способствовало развитию его карьеры", — сказал Барнетт в интервью Football.London.

Ранее сообщалось, что Реал намерен летом выставить Иско и Бэйла на трансфер. В Тоттенхэме же на Бэйла уже не рассчитывают.

В текущем сезоне Бэйл провел всего лишь 15 матчей, в которых забил четыре мяча.