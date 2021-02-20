Лига Европы

Сербский клуб занял жесткую позицию в проблемном для глобального вопроса в мировом футболе.

В первом поединке раунда 1/16 финала Лиги Европы УЕФА итальянский Милан отправился на гостевую игру против действующего чемпиона Сербии — Црвены Звезды, на поле которой дважды не смог удержать преимущество в счете по ходу поединка (2:2).

Однако, помимо происходящего непосредственно на футбольном поле, в данной игре присутствовал околофутбольный эпизод, после которого стороне хозяев стадиона Райко Митич пришлось просить прощения у шведского нападающего "россонери" Златана Ибрагимовича.

Опытный форвард не попал в стартовый состав своей команды, и в результате так и не вышел на поле до финального свистка, однако, пока швед находился на скамейке запасных, в его адрес последовали оскорбления дискриминационного характера от одного из фанатов на трибунах.

Поводом для подобного стали боснийские корни у Ибрагимовича, а отношения сербов и представителей данной страны серьезно испортились еще до начала югославских военных конфликтов (1991 — 2001).

К чести Црвены Звезды, клуб отреагировал на инцидент достаточно быстро, опубликовав соответствующее заявление, текст которого приводит ресурс Goal.com.

"Црвена Звезда категорически осуждает оскорбительные выкрики в адрес Златана Ибрагимовича во время матча Лиги Европы против Миланом.

Клуб сделал все, что в его силах, чтобы организовать мероприятие на высоком уровне, и мы не позволим примитивному человеку на трибунах запятнать традиционное сербское гостеприимство.

Мы будем работать с властями над установлением личности преступника, а также будем настаивать на том, чтобы он понес наказание в соответствии с законом.

Црвена Звезда приносит свои искренние извинения Златану Ибрагимовичу, и мы подчеркиваем, что клуб не потерпит таких эпизодов в будущем", — гласит официальная позиция чемпионов Сербии.

Нападающий Милана родился в Швеции в семье хорватки-католички и отца, который являлся боснийского мусульманином. Поклонник, оскорбивший Ибрагимовича, использовал уничижительный термин для боснийских мусульман, при этом сам футболист показал достойную выдержку, и на камеру никак не отреагировал на данный эпизод.

Ответная игра между Миланом и Црвеной Звездой состоится 25 февраля на Сан Сиро.