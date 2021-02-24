В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится в Киеве с Маккаби Тель-Авив. Защитник "горняков" Николай Матвиенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Счет первой встречи ни в коем случае не расслабляет. Это не тот счет, который гарантирует проход дальше. Мы постараемся сыграть надежно и уверенно победить".

"Пока у нас все хорошо, нет никакой усталости. Вся Европа играет через каждые три дня. Мы должны быть готовы к этому. По сравнению с тем, какая погода была две недели назад, то сейчас даже очень теплая погода", — заявил Матвиенко в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25-го февраля, в 19:55 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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