Лига Европы

Хавбек Шахтера высказался об ответном матче Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится в Киеве с Маккаби Тель-Авив. Полузащитник "горняков" Алан Патрик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Это была только первая часть. Сейчас нам надо продолжить в том же духе. Знаем, что будет очень сложный матч. Мы будем подготовлены, чтобы провести хорошую игру".

"Конечно, отдаем себе отчет, что имеем некоторое преимущество. Но должны настраиваться, что это новый матч, нужно думать только о второй встрече. Мы играем дома, нужно выполнить план на матч и добиться победы", — заявил Алан Патрик в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25-го февраля, в 19:55 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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