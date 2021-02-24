Лига Европы

Наставник Шахтера высказался об ответном матче Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер встретится в Киеве с Маккаби Тель-Авив. Главный тренер "горняков" Луиш Каштру посетил предматчевую пресс-конференцию, во время которой ответил на ряд вопросов журналистов. Одним из таковых стала кадровая ситуация в команде, а также отсутствие Тараса Степаненко на тренировке перед поединком.

"Атмосфера в нашей команде очень хорошая. Если считать с последним матчем в Лиге чемпионов с Интером, за четыре игры мы не пропустили ни одного мяча, стабилизировались в обороне, что немаловажно. В двух последних поединках забили четырежды, это также не может не радовать. Несмотря на то, что в минувших матчах не показывали какой-то сверхэстетичный футбол, мы продемонстрировали хорошую игру и добились результата".

"Чувствуем себя очень уверенно, но это не заставляет нас расслабляться. Мы прекрасно понимаем, насколько важна завтрашняя ответная встреча. У Степаненко была небольшая проблема – стараемся восстановить его к игре, сделать все возможное, чтобы он был готов".

Португальский специалист также рассказал о восстановившемся после травмы Викторе Корниенко и его готовности выйти на поле с первых минут против Маккаби.

"Практически все наши игроки в отличных кондициях, включая Корниенко, чтобы выйти на поле и показать отличный футбол. Все готовы играть против Маккаби – команды, которая создала нам огромные сложности в первом матче. Я специально сейчас говорю о Маккаби: мне кажется, в этом зале концентрация немного уходит от самой важной темы, которую нужно обсуждать, – завтрашнего поединка. Практически все ребята восстановились, чувствуют себя прекрасно, и, надеюсь, к завтрашнему поединку мы будем готовы".

Луиш Каштру признался, что пока не определился со стартовым составом на завтрашний матч.

"В завтрашнем стартовом составе есть место абсолютно для всех, кто заявлен на поединок. Утром я приму решение и объявлю футболистам, кто выйдет в старте. Я уже не раз говорил, что на эту позицию у нас есть пятеро игроков: Тайсон, Соломон, Тете, Коноплянка и Мудрик. Вроде бы все ребята готовы к матчу. Завтра я приму решение. Возможно, сегодня ночью, возможно, завтра утром. Двое из них будут играть в стартовом составе".

Напомним, матч Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25-го февраля, в 19:55 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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