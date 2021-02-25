Лига Европы

Football.ua представляет анонс поединка 1/16 Лиги Европы между Шахтером и Маккаби.

Донецкий Шахтер при не самой лучшей игре сумел добыть очень комфортный выездной результат в Тель-Авиве в матче против Маккаби. Команда Луиша Каштру выиграла со счетом 2:0. Теперь в Киеве на НСК Олимпийский Шахтер попытается довести матч до итоговой победы и прохода в следующий этап соревнований.

Шахтер – Маккаби

Четверг, 25 февраля, 19:55. НСК Олимпийский, Киев. Хосе Санчес (Испания) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Если кто-то думает, что раз уж Шахтер сумел в Израиле добыть столь комфортную победу со счетом 2:0, то в Киеве на НСК Олимпийский от Маккаби и мокрого места не останется, как бы не так. "Горняки" точно не станут той командой, которая будет форсировать события в этом матче. Подопечные Луиша Каштру скорее всего попытаются прибрать мяч к своим ногам и без особой спешки, не нагнетая темп, держать его у себя, вынуждая тем самым соперника большими силами идти вперед, чтобы забрать этот мяч.

"Оранжево-черные" наверняка попытаются поймать своего оппонента на контратаке, чтобы добыть нужный результат, не тратя на это большие силы. Ведь все мы помним, в Шахтере в том числе, что впереди один из самых сложных соперников в УПЛ – луганская Заря. А потому добиться нужного результата, сэкономив силы – было бы идеальным вариантом для команды Луиша Каштру.

Но давайте не будем недооценивать Маккаби. Патрик фон Лиувен даже в матче на кубок в минувшие выходные сделал сразу восемь замен, дабы дать отдохнуть ключевым исполнителям перед матчем с Шахтером. Кстати, такая ротация не помешала Маккаби обыграть действующего обладателя трофея Хапоэль Беэр-Шева.

Безусловно, Шахтер фаворит и предстоящего матча. Скорее всего и его "горняки" выиграют. Тем не менее их игра пока не выглядит целостной и есть над чем работать. Одно из главных достижений стартовых матчей – Шахтер не пропускал, но тут скорее необходимо говорить комплименты в адрес молодого Анатолия Трубина, чем говорить о сверхнадежности оборонительной линии.

Главный тренер Маккаби Патрик фон Лиувен: "Мы постараемся продемонстрировать нашу лучшую игру и реализовать свой план на этот матч. Команда сделает все возможное для победы, а результат будет известен спустя 90 минут после стартового свистка".

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру: "Практически все наши игроки в отличных кондициях, включая Корниенко, чтобы выйти на поле и показать отличный футбол. Все готовы играть против Маккаби – команды, которая создала нам огромные сложности в первом матче. Я специально сейчас говорю о Маккаби: мне кажется, в этом зале концентрация немного уходит от самой важной темы, которую нужно обсуждать, – завтрашнего поединка. Практически все ребята восстановились, чувствуют себя прекрасно, и, надеюсь, к завтрашнему поединку мы будем готовы".

Статистика личных встреч

Всего матчей: 1

Выездная победа Шахтера в первом матче со счетом 2:0

прогноз 2:0

Сергей Горбаченко, Football.ua