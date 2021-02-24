Лига Европы

Защитник Шахтера рассказал о готовности к поединку против Маккаби Т-А.

Сергей Кривцов считает, что победа в первом матче еще не гарантирует успех Шахтеру, но команда настраивается пройти дальше.

"В первой игре мы сделали хороший задел, но свою задачу еще не выполнили, – сказал защитник Шахтера на предматчевой пресс-конференции. – Наша задача — выйти, как минимум, в финал".

"Играя без болельщиков, мы поняли, насколько они действительно важны для нас. Мы очень соскучились, и рады, что болельщики вернутся на трибуны. Надеемся на их поддержку и постараемся порадовать их".

Сергей прокомментировал пожелание удачи Динамо со стороны Шахтера и ответное пожелание киевлян.

"Это был очень хороший жест. Удача понадобится всем, ведь и мы, и Динамо защищаем честь нашей страны".

Также Кривцов ответил на вопрос о растущей конкуренции в защите Шахтера.

"Конкуренция идет на пользу любой команде. Если есть конкуренция, то повышается уровень мастерства. А кому именно играть — будут решать тренеры".

Матч Шахтер — Маккаби Т-А состоится в четверг, 25 февраля. Начало в 19:55.

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