Лига Европы

Шахтер постарается закрепить результат первого противостояния и успешно пройти в следующий раунд Лиги Европы.

Донецкий Шахтер представил яркий промо ролик к ответному поединку 1/16 финала Лиги Европы против Маккаби Тель-Авив. Первая игра закончилась победой "горняков" со счетом 2:0.

Пресс-служба "горняков" именовала грядущий поединок девизом "Мы возвращаемся". Такой контекст фразы можно рассматривать сразу в нескольких смыслах.

Во-первых, возвращение Шахтера на НСК Олимпийский для проведения домашнего матча в еврокубках. Во-вторых, на стадионы в Украине начали пускать болельщиков и донецкая команда, без сомнения, получит поддержку с трибун, которой очень не хватало в первой половине сезона.

Напомним, поединок Шахтер — Маккаби Тель-Авив состоится в четверг, 25 февраля, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.