Лига Европы

Украинский хавбек высказался о предстоящем матче между Брюгге и Динамо.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы киевское Динамо отправится в гости к Брюгге. Полузащитник Гента Роман Безус, ранее защищавший цвета "бело-синих", поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Много времени поговорить с бывшими одноклубниками у меня не было, так как еще есть свои дела. Удалось заехать на полчаса. Поговорил со своим кумом Сергеем Сидорчуком о детях, футболе и уже надо было ехать домой".

"Желаю Динамо победы и пройти дальше. У Брюгге сейчас проблемы, еще сегодня двое игроков основы заболело коронавирусом. Поэтому шансы у Динамо на проход дальше хорошие", — заявил Безус в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Брюгге — Динамо состоится в четверг, 25 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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