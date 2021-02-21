Лига Европы

Вашему вниманию онлайн-трансляция матча Брюгге — Динамо Киев.

В рамках ответного противостояния на стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА киевское Динамо на поле стадиона Ян Брейдел в Брюгге будет противостоять бельгийскому Брюгге.

В этой статье будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет четвертым в истории взаимоотношений данных клубов (1 победа бельгийцев и 2 ничьих). Неделей ранее, "бело-синие" не сумели переиграть соперников на своем поле (1:1), в результате чего поставили себя в непростое положение перед ответной игрой.

Динамо Киев — Брюгге 1:1 Видео голов и обзор матча

По итогам поединка в Тель-Авиве, худшими игроками матча, по данным ресурса WhoScored, стали голкиперы Георгий Бущан и Симон Миньоле.

Матч Брюгге — Динамо Киев состоится 25-го февраля, начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция встречи.

Смотри представление соперника Динамо по 1/16 финала Лиги Европы: