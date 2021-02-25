Лига Европы

Украинский опорный полузащитник оказался вне заявки Шахтера на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы.

В ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы донецкий Шахтер в Киеве принимает на своем поле Маккаби Тель-Авив, в котором не смог принять участие ключевой опорный полузащитник "горняков" Тарас Степаненко. Директор Шахтера по футболу Дарио Срна объяснил отсутствие 31-летнего украинца в заявке.

"Степаненко в матче с Рухом почувствовал дискомфорт в колене. Сделали обследование и решили не рисковать им. Посмотрим перед матчем с Зарей на его самочувствие и на то, как его колено будет реагировать на упражнения".

"Кривцов и Витао сыграли вместе три игры. Тренер не стал рисковать и ставить кого-то другого. Но в будущем у нас будет большая ротация. Витао на сегодня один из самых лучших наших центральных защитников. Мистер угадал с тем, что поставил его против Реала, где Витао показал себя очень хорошо и заслужил свое место в основном составе".

"Корниенко сыграл только одну игру, а Матвиенко практически всегда играл все матчи с первых минут. Поэтому сегодня он будет левым защитником. Есть много футболистов, чтобы провести ротацию", — заявил Срна в программе "Шлях до Гданська".

Напомним, следить за ключевыми событиями матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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