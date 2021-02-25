Лига Европы

Футболист рассказал о матче с Маккаби.

Защитник донецкого Шахтера Сергей Кривцов прокомментировал победу клуба над Маккаби в рамках ответной встречи 1/16 финала Лиги Европы.

"Первоочередной задачей было пройти в следующий раунд. Мы всегда выходим с мыслями о победе. Не все получалось, хоть и начало было за нами. Были моменты, хорошо выходили из атаки в оборону, но потом переключились больше на индивидуальные действия.

Начали неоправданно терять мяч в центре поля, были глупые обрезки, из-за чего у соперника появились моменты, контратаки и много угловых. В первом тайме нам повезло, когда мяч от перекладины катился вдоль линии ворот. Мы больше заслужили победу, но с нашей стороны было много эгоизма и транжирства. Надеемся, в следующих матчах этого не будет".

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"Игра давалась, но действовали самоуверенно. Из-за этого все перевернулось. После матча все себя хорошо чувствуют. Физически мы хорошо готовы. Было много перспективных контратак, которые должны были завершаться ударами, но мы не били по воротам, а искали передачу в штрафную, чтобы вывести кого-то один в один. Перемудрили.

Каштру в перерыве указал на первые 20 минут. Сказал, чтобы мы придерживались такой игры, ведь это была игра настоящего «Шахтера». Сказал, что во втором тайме мы должны показать свою лучшую игру. Болельщики сегодня помогали, мы очень по ним соскучились. Хочу от всей команды поблагодарить их, нам очень приятно играть при такой поддержке".

Также Кривцов заявил, что "горнякам" не хватало Тараса Степанеко на поле а также о капитанской повязке, с которой вышел на игру.

"Тарас – игрок основного состава и лидер команды. Без него «Шахтер» немного другой. Но некоторых качеств Майкона нет у Тараса, и наоборот. Это два футболиста высокого уровня. Нам плохо без Степаненко, но нужно учиться играть.

Я вышел с капитанской повязкой. Это лишнее давление в плане руководства командой. Но я об этом не думал, играл как обычно", — сказал Кривцов в эфире программы Шлях до Гданська.