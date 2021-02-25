Лига Европы

Нападающий "горняков" прервал серию без забитых голов.

Шахтер в рамках ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы принимал Маккаби Тель-Авив и добился минимальной победы.

Единственный гол в матче забил Жуниор Мораес — нападающий реализовал одиннадцатиметровый удар послу фола на Тете.

Для 33-летнего футболиста это взятие ворот стало первым за 3,5 месяца. Последний раз до этого Мораес забивал 8-го ноября в матче против Динамо.

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