Лига Европы

Форвард Шахтера высказался о минимальной победе над Маккаби в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер минимально обыграл Маккаби Тель-Авив в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Автором единственного гола в этом матче стал нападающий "горняков" Жуниор Мораес, который поделился эмоциями от выхода своей команды в следующий раунд турнира.

"Я очень рад выходу в 1/8 финала. Решение бить пенальти было командным. Для нападающего это очень важно. Я благодарен Тайсону и Патрику, потому что для меня это было важно. Этот месяц был тяжелым для меня, но я рад, потому что сегодня мы выиграли, и я забил гол".

"Посвящаю гол всей команде, которая поддерживала меня все это время. Они делают много работы для нас всех".

"Мы начали игру хорошо, но Маккаби мог забить в последние 20 минут. Мы проанализируем и сделаем выводы, чтобы лучше подойти к следующей игре", — заявил Жуниор Мораес в программе "Шлях до Гданська".

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Шахтер — Маккаби Тель-Авив вы можете на Football.ua.

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