Состоялись некоторые матчи раунда 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом определились участники 1/8 финала турнира.

Арсенал (Англия)

Аякс (Нидерланды)

Вильяреал (Испания)

Гранада (Испания)

Мольде (Норвегия)

Рейнджерс (Шотландия)

Тоттенхэм (Англия)

Шахтер (Украина)

Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля. Онлайн-трансляцию жеребьевки можно смотреть на Football.ua.