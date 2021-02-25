Лига Европы 25 февраля 2021, 23:35 Стали известны участники 1/8 финала Лиги Европы Завершились некоторые матчи 1/16 финала. УЕФА 25 февраля 2021, 23:35 Состоялись некоторые матчи раунда 1/16 финала Лиги Европы. Таким образом определились участники 1/8 финала турнира. Арсенал (Англия) Аякс (Нидерланды) Вильяреал (Испания) Гранада (Испания) Мольде (Норвегия) Рейнджерс (Шотландия) Тоттенхэм (Англия) Шахтер (Украина) Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги Европы состоится в пятницу, 26 февраля. Онлайн-трансляцию жеребьевки можно смотреть на Football.ua. Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте