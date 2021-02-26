Молодой защитник получил высокую оценку за свою игру.
Александр Сирота, фото Динамо
26 февраля 2021, 00:48
Динамо Киев пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Брюгге в Бельгии.
Статистический портал Whoscored традиционно оценил участников поединка. Так наивысший балл получил защитник Динамо Александр Сирота — 7,7.
Худшая оценка среди игроков киевлян, которые вышли с первых минут, досталась полузащитнику Владимиру Шепелеву.
Отметим, что игру Эдуарда Соболя оценили в 6,4 балла.
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