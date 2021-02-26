Лига Европы

Хавбек Динамо высказался о победе над Брюгге в ответном матче Лиги Европы.

Динамо Киев пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Брюгге в Бельгии. Автором единственного гола в этом матче стал полузащитник Виталий Буяльский, который поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Было тяжело, потому что здесь поле немного другое и ноги быстро подсаживались. В этом плане было очень сложно. Вчера мы провели всего одну тренировку и еще не привыкли к этому полю. Но знали, что будем иметь момент впереди и его нужно будет использовать. На теориях тренер об этом говорил — момент у нас будет, главное — сыграть в обороне на ноль".

"В первом тайме мы больше думали не об атаке, а об обороне, чтобы не пропустить гол. А во второй половине начали играть вперед, более раскрепощенно. Как я уже сказал, мы понимали, что момент у нас будет — и его нужно правильно реализовать. И мы его реализовали".

"Где-то внутри каждый нервничал, но главное — чтобы на команде это не сказывалось и игра была хорошая".

"Мой гол? Родригес отдал мяч за спину защитникам, а центральный защитник думал, что я буду бежать на дальнюю штангу, но я побежал на ближнюю. Получилось опередить его и забить коленом", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Брюгге — Динамо Киев вы можете на Football.ua.

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