Лига Европы

После разгрома в первом поединке против Реала Сосьедад, Оле-Гуннар Солскьяер мог себе позволить многое.

Английский Манчестер Юнайтед снял практически все вопросы о выходе в следующий раунд Лиги Европы УЕФА еще по ходу первого поединка против Реала Сосьедад, который проводил на выезде (4:0). Именно по этой причине ответная игра в данной паре служила лишь в качестве выставочного матча, и завершилась ничьей 0:0.

Поскольку исход двухматчевой дуэли с каждой минутой становился все более очевидным, то наставник "Красных дьяволов" Оле=Гуннар Солскьяер вполне мог себе позволить провести несколько замен по ходу игры, предоставив место на поле далеким от основного состава футболистам.

В числе таковых оказался и английский полузащитник нигерийского происхождения Шола Шортайр, которому отныне будет принадлежать весьма нетривиальное достижение.

Как сообщает статистический портал Opta, в возрасте 17-и лет и 23-х дней юный воспитанник академии Ньюкасл Юнайтед стал наиболее молодым игроком "Красных дьяволов", кто когда-либо появлялся в их футболке в поединке еврокубков.

Стоит отметить, что это был уже второй матч данного футболиста в этом сезоне в составе основной команды. Дебют случился в игре против родного клуба (3:1), когда форвард вышел на поле на последнюю минуту основного времени матча.

Шола и его Манчестер Юнайтед, равно как и остальные участники 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, теперь должны будут наблюдать за процессом жеребьевки следующего раунда состязаний, которая состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.