Лига Европы

Североирландскому наставнику не удалось этого сделать уже с третьим коллективом по счету.

Английский Лестер в двухматчевом противостоянии в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА против чешской Славии неожиданно провалился в домашнем поединке (2:0), на фоне гостевой безголевой ничьей (0:0).

В итоге, "лисы" были вынуждены были покинуть состязания на достаточно ранней стадии, уменьшив тем самым представительство своей страны на международной арене в текущем сезоне.

Как сообщает статистический портал Opta, для главного тренера Лестера Брендана Роджерса данный опыт был далеко не первый в его тренерской карьере. Ранее североирландский специалист вылетал из данного турнира вместе с Ливерпулем (сезоны-2012/13 и 2014/15), а также Селтиком (2017/18, 2018/19), всякий раз при этом останавливаясь именно на первом раунде плей-офф.

В отличии от своих соперников по отчетному противостоянию, чешский коллектив теперь может с чувством промежуточно выполненного долга наблюдать за процессом жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, которая состоится 26 февраля, начало в 14:00 по киевскому времени.