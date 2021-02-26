Шахтер встретится с Ромой, тогда как Динамо ожидает противостояние с Вильярреалом.
Фото: ФК Шахтер Донецк
26 февраля 2021, 14:22
В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.
По итогам жребия все пары следующего этапа второго по силе клубного еврокубка выглядят следующим образом:
Аякс (Нидерланды) — Янг Бойз (Швейцария)
Динамо Киев (Украина) — Вильярреал (Испания)
Рома (Италия) — Шахтер (Украина)
Олимпиакос (Греция) — Арсенал (Англия)
Динамо Загреб (Хорватия) — Тоттенхэм (Англия)
Манчестер Юнайтед (Англия) — Милан (Италия)
Славия Прага (Чехия) — Рейнджерс (Шотландия)
Гранада (Испания) — Мольде (Норвегия)
Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.