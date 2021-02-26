Лига Европы

Шахтер встретится с Ромой, тогда как Динамо ожидает противостояние с Вильярреалом.

В штаб-квартире УЕФА, которая располагает в Ньоне, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, в ходе которой команды узнали своих соперников.

По итогам жребия все пары следующего этапа второго по силе клубного еврокубка выглядят следующим образом:

Аякс (Нидерланды) — Янг Бойз (Швейцария)

Динамо Киев (Украина) — Вильярреал (Испания)

Рома (Италия) — Шахтер (Украина)

Олимпиакос (Греция) — Арсенал (Англия)

Динамо Загреб (Хорватия) — Тоттенхэм (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) — Милан (Италия)

Славия Прага (Чехия) — Рейнджерс (Шотландия)

Гранада (Испания) — Мольде (Норвегия)

Напомним, первые игры состоятся 11 марта 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 18 марта соответственно.