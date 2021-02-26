Лига Европы

Рик де Мил высказался о поражении от Динамо в ответном матче Лиги Европы.

Динамо Киев пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Брюгге в Бельгии, а автором единственного гола в этом матче стал Виталий Буяльский. Исполняющий обязанности главного тренера бельгийского клуба Рик де Мил поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Мы должны были действовать более эффективно. Случился худший из возможных сценариев: гол в конце матча. Все были очень разочарованы. Но мы знаем, что заслужили большего. Команда провела отличную еврокубковую кампанию, но могло быть и лучше. Однако, прежде всего, давайте помнить о хороших вещах".

"Трудно оценить, насколько серьезна травма Доста. Завтра будет ясность в этом вопросе. Надеемся, что все будет хорошо. Когда игрок выбывает из игры, это всегда большое разочарование. Это ослабило нас в конце матча".

"Надо подождать и посмотреть, кто сможет сыграть в предстоящем поединке против “Гента”. Завтра снова будем сдавать тесты на COVID-19, так что будет видно, кто сможет принять участие в поединке. В конце концов, команда очень мотивированная. Наши футболисты — профессионалы", — приводит слова Рика де Мила официальный сайт Динамо.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Брюгге — Динамо Киев вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.