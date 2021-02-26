Лига Европы

Болельщики уже могут приобрести билет на поединок Лиги Европы.

Поединок стадии 1/8 финала Лиги Европы между Шахтером и Ромой состоится в Киеве на НСК Олимпийский 18 марта с болельщиками на трибунах.

Чемпион Украины уже начал реализацию билетов, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

Продажа пройдет в три этапа:

1-й этап (27-28 февраля): Приоритетная возможность купить билеты – у подписчиков Shakhtar Club.

2-й этап (1–2 марта). Купить билеты могут владельцы абонементов всех сезонов (с сезона-2013/14 включительно), а также те болельщики, которые посетили домашние матчи с Зарей, Маккаби и Рухом. Каждый болельщик (утром 1 марта) получит промокод на покупку.



3-й этап (с 3 марта). Старт свободной продажи. Билеты доступны на shakhtar.com или в мобильном приложении FC Shakhtar.

Стартовая стоимость билетов варьируется от 100 гривен до 7000-10000 гривен.