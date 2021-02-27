Лига Европы

Вингер Динамо высказался о победе над Брюгге в ответном матче Лиги Европы.

Динамо Киев пробилось в 1/8 финала Лиги Европы благодаря минимальной победе над Брюгге в Бельгии, а автором единственного гола в этом матче стал Виталий Буяльский. Полузащитник "бело-синих" Жерсон Родригес поделился эмоциями от результата данного противостояния.

"Да, мы сейчас празднуем и наслаждаемся победой, потому что заслужили на это, ведь жаждали этого. Конечно, понимание того, что мы сделали, придет чуть позже. Но сейчас мы счастливы и уже мыслями готовимся к следующему матчу чемпионата. Мы хотим и дальше удерживать первое место в турнирной таблице", — заявил Жерсон Родригес в программе Футбол NEWS.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Брюгге — Динамо Киев вы можете на Football.ua. В следующем раунде Лиги Европы киевлян ожидает противостояния с Вильярреалом.

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