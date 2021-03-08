Лига Европы

Украинский клуб проведет домашнюю встречу против крепкой испанской команды.

Динамо Киев в рамках 1/8 финала Лиги Европы 11 марта сыграет дома первый матч против испанского Вильярреала.

Команда Мирчи Луческу постарается не повторить опыт первого противостояния против Брюгге на прошлой стадии, создав для себя комфортны плацдарм для проведения ответной игры на поле соперников.

Где смотреть?

Онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Вильярреал будет доступна на сайте Football.ua. В прямом эфире поединок с участием "бело-синих" и коллектива Унаи Эмери покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.