Лига Европы

Стала известна бригада арбитров на матч одной из украинских команды в Лиге Европы.

На официальном сайте УЕФА была опубликована информация, согласно которой на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и испанским Вильярреалом была назначена английская бригада арбитров.

В ее состав вошли:



Главный арбитр: Майкл Оливер;

Ассистенты рефери: Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт;

Четвертый арбитр: Питер Бэнкис;

Арбитр VAR: Крис Кавана;

Ассистент арбитра VAR: Крэйг Поусон.

Стоит отметить, что предстоящий поединок станет уже не первой встречей команды Мирчи Луческу с представителем Великобритании в текущем сезоне. Ранее, Оливер провел матч между киевлянами и каталонской Барселоной на поле стадиона Камп Ноу, который завершился победой "блаугранас" (2:1).

Также, свежи воспоминания о его работе на матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА прошлого сезона с участием другой украинской команды — донецкого Шахтера, который сумел одолеть швейцарский Базель (4:1).

Однако и Вильярреал может похвалиться опытом игры под присмотром данного рефери. В сезоне-2018/19 "желтая субмарина" уступила своим соотечественникам в лице Валенсии в домашней части противостояния в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА (1:3).

Напомним, что ранее стало известно о том, что первый матч донецкого Шахтера против Ромы на аналогичной стадии состязаний рассудит португальская бригада арбитров.

Матч Динамо Киев — Вильярреал состоится в ближайший четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.