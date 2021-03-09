Стала известна бригада арбитров на матч одной из украинских команды в Лиге Европы.
Майкл Оливер, Getty Images
09 марта 2021, 13:53
На официальном сайте УЕФА была опубликована информация, согласно которой на первый поединок стадии 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между киевским Динамо и испанским Вильярреалом была назначена английская бригада арбитров.
В ее состав вошли:
Главный арбитр: Майкл Оливер;
Ассистенты рефери: Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт;
Четвертый арбитр: Питер Бэнкис;
Арбитр VAR: Крис Кавана;
Ассистент арбитра VAR: Крэйг Поусон.
Стоит отметить, что предстоящий поединок станет уже не первой встречей команды Мирчи Луческу с представителем Великобритании в текущем сезоне. Ранее, Оливер провел матч между киевлянами и каталонской Барселоной на поле стадиона Камп Ноу, который завершился победой "блаугранас" (2:1).
Также, свежи воспоминания о его работе на матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА прошлого сезона с участием другой украинской команды — донецкого Шахтера, который сумел одолеть швейцарский Базель (4:1).
Однако и Вильярреал может похвалиться опытом игры под присмотром данного рефери. В сезоне-2018/19 "желтая субмарина" уступила своим соотечественникам в лице Валенсии в домашней части противостояния в рамках четвертьфинала Лиги Европы УЕФА (1:3).
Напомним, что ранее стало известно о том, что первый матч донецкого Шахтера против Ромы на аналогичной стадии состязаний рассудит португальская бригада арбитров.
Матч Динамо Киев — Вильярреал состоится в ближайший четверг, 11 марта. Начало в 19:55 по киевскому времени.